Marquez segue Bagnaia ovunque, anche fuori pista!

Marquez ha marcato Bagnaia nella fase finale delle qualifiche in Australia: lo spagnolo si è messo in scia del ducatista e l'ha seguito ovunque. Persino fuori pista, quando il torinese è andato in una via di fuga per provare a scrollarsi di dosso il pilota Honda. "Se mi ha dato fastidio avere Marc dietro? Ho pensato solo a spingere, sapevo che con un giro perfetto gli sarei stato davanti", ha poi commentato Pecco. Nel VIDEO sopra l'episodio tra i due

