Aldeguer davanti a tutti in Australia, in prima fila a Phillip Island anche Canet e Alonso Lopez. Quinto tempo per Acosta, leader del Mondiale, 8° Arbolino, 13° Vietti, più indietro Foggia e Casadei. Gara della Moto2 domenica notte alle 2:15 in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Era nell’aria, dopo un venerdì senza rivali, la pole position di Fermin Aldeguer, finora il migliore interprete delle curve di Phillip Island che lo spagnolo ha disegnato con precisione. Impossibile strappargli quel tempo che lo proietta come favorito numero uno per la gara di domenica. Se l’è cavata tutto sommato bene Canet, fermatosi a tre decimi dal connazionale della Speed Up, squadra con cui corre anche Alonso Lopez, segno che i telai di Boscoscuro si adattano alla perfezione al tracciato australiano. E’ mancato il confronto al vertice del mondiale, tra un Pedro Acosta che da un paio di gare non spinge più come prima in qualifica e in Australia s’è accomodato in seconda fila, col quinto tempo, e un Tony Arbolino che dovrà marcare il leader del mondiale partendo una fila più indietro, dall’ottava casella. Il pilota di Marc VDS deve stare attento anche a Jake Dixon che gli scatta due posizioni più avanti e lo insegue al terzo posto in campionato. Per Tony il secondo posto è il risultato minimo di una stagione che ha dominato nella prima parte.