Mettendo in sospeso per un attimo la lotta al vertice, il primo dato da sottolineare è l’ottima qualifica di Stefano Nepa e Matteo Bertelle. Il pilota del team Angeluss ha centrato la prima fila col terzo tempo, quello di Snipers la seconda col quinto cronologico. Stefano ha trovato in fretta il feeling con Phillip Island: "Abbiamo lavorato bene venerdì - ha raccontato -, fin dalla prima sessione, e abbiamo trovato un bel passo con la gomma dura. Stamattina non avevo un gran feeling, c’era vento, ma va benissimo così". Per Nepa è il debutto in prima fila e c’è profumo di podio nell’aria. Bertelle conferma il momento in crescendo, gli manca ancora un pizzico di cinismo in gara, l’abitudine alla lotta, in una categoria dove i più forti hanno gomiti ben appuntiti. "Quando ho messo la gomma nuova, ho attaccato, mi mancava solo un filino di scia per fare meglio", ha raccontato Matteo.

Pole Sasaki, indietro Holgado e Masia

A proposito dei protagonisti del campionato, ad eccezione di Sasaki che ha firmato la sua ottava pole, ribadendo di essere tra i più veloci nella classe d’ingresso, sono mancati gli altri big. Holgado, passato per la Q1, è finito all’undicesimo posto, il leader del mondiale. Masia, si è piazzato più indietro, in tredicesima posizione. Un po’ meglio ha fatto Oncu, settimo, ma Phillip Ilsand si sta rivelando più complicata del previsto per i piloti più veloci. L’eroe di Mandalika, Diogo Moreira, s’è difeso bene, con il quarto tempo, David Alonso, è finito sull’ottava casella dello schieramento. Disappunto per Veijer, che dopo aver aperto la strada al compagno di squadra Sasaki, ha sprecato l’ultimo tentativo di migliorarsi; ciò nonostante ha chiuso la qualifica in sesta posizione, con un filo di rammarico. Filippo Farioli, terzo degli italiani qualificati, scatterà dalla sedicesima posizione.