Alex Rins, vincitore a Phillip Island nel 2022, non correrà il GP Australia: nella giornata di venerdì lo spagnolo ha sentito troppo dolore alla sua gamba destra (operata dopo la frattura di tibia e perone del Mugello) e, considerato che la gara lunga è stata anticipata per via delle previsioni meteo avverse di domenica, ha scelto di non proseguire il suo weekend. "Farò una TAC a Melbourne, bisogna capire il motivo del dolore", ha spiegato a Sky il pilota della Honda

LE QUALIFICHE LIVE