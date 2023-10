Il pilota francese della Pramac vince per la prima volta in MotoGP alla 120^ gara in top class e festeggia come ai tempi della Moto2, con il salto mortale. "Non facevo il backflip da 7 anni - scherza Zarco a Sky Sport - ma l'importante è essere rimasto in piedi". Sul successo: "È stato frustrante vedere vincere sempre gli altri sulla Ducati, finalmente ci sono riuscito anch'io"

La prima vittoria in MotoGP alla 120^ gara in top class e al termine di ultimo giro capolavoro non poteva che concludersi con il suo cavallo di battaglia nelle stagioni trionfali della Moto2: così, Johann Zarco vince... e si lancia sotto la 'curva' di Philipp Island esibendosi nel salto mortale! Un sabato da incorniciare in Australia per il francese della Ducati Pramac (già due volte campione nella classe di mezzo), capace di 'soffiare' negli ultimi chilometri il successo al suo compagno di squadra, Jorge Martin, che ha pagato il degrado della gomma soft, e al leader del campionato Pecco Bagnaia. "Non facevo il backflip da 7 anni - scherza a Sky Sport il 33enne di Cannes - e forse si è visto... Non è stato buono come ai bei tempi, ma l'importante è essere arrivato sui miei piedi...".