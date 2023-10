Tony Arbolino risorge sotto la pioggia. In una domenica drammatica, sulla pista australiana tormentata anche dal vento, il pilota di Marc Vds ha sfruttato il jolly offertogli su un piatto d’argento da Pedro Acosta. L’asfalto di Phillip Island, scivoloso di suo, ancora di più quando piove, ha tradito il leader del campionato nel giro d’allineamento. Caduto mentre andava a schierarsi in griglia, Pedro è dovuto partire dal fondo, mentre Tony scattava quinto. Il primo giro è stato un carosello: partenza a missile, il pilota di Marc Vds era già secondo in due curve dopo aver infilato Roberts e Canet. Poi Lopez gli è caduto davanti, Arbolino è finito sull’erba per evitare il contatto, è rientrato settimo, ed è tornato terzo nell’arco di due giri (ma in regime di bandiera gialla, non sanzionata, per un ombrello in pista…). Arbolino volava sul bagnato, rifilando da tre a cinque secondi al giro agli inseguitori, guidando con una perizia che nessuno è riuscito a replicare. Nemmeno Acosta che ha firmato una grande rimonta favorita però dal gran numero di cadute davanti a lui. Al quarto giro, la più importante per la classifica, quella di Garcia che ha consegnato la leadership della gara al pilota italiano; poi Salac che lo seguiva a breve distanza, Lowes, Dixon e Casedi che navigava in decima posizione. Quindi Vietti. Acosta forzava ma Arbolino faceva un altro sport.