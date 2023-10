Arbolino torna al successo in Moto2 dominando sotto la pioggia nel Gran Premio d'Australia, interrotto dalla bandiera rossa per il maltempo. Il lombardo ottiene la metà dei punti, come previsto dal regolamento. "Ne avrei meritati il doppio, non la metà - scherza - ma le regole vanno accettate". Sulla lotta per il titolo (ora è a -56 da Acosta con 4 gare ancora da disputare): "Non voglio pensarci"

Tony Arbolino è tornato lo 'squalo' della prima parte di stagione, quando comandava il Mondiale di Moto2: il pilota di Garbagnate Milanese ha dominato sotto la pioggia nel Gran Premio d'Australia, interrotto dalla bandiera rossa per il maltempo con l'italiano avanti di 15 secondi su Aldeguer e Canet, e Acosta in lotta per la decima posizione. Era scattato dall'ottava casella il "Tiburon", ma in un paio di giri si era preso il comando della corsa, con il leader del Mondiale costretto a partire dall'ultima posizione per la caduta nel sighting lap. Il lombardo ottiene la metà dei punti, come previsto dal regolamento (la corsa non aveva superato il 50 per cento dei giri previsti, 10 su 23), ma rosicchiando comunque 9 punti al rivale. "Sono un po' arrabbiato per i punti, ne avrei meritati 50 per come abbiamo corso - scherza, con il Tricolore sulle spalle - ma le regole sono regole e le accettiamo".