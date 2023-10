Sul circuito di Phillip Island si parte all'una di notte con la Moto3: Sasaki in pole e Nepa terzo in griglia, 5° Bertelle. Alle 2.15 la gara di Moto2 con Aldeguer davanti a tutti e Acosta in agguato, più indietro Arbolino. Alle 4 gran finale con la Sprint della top class. Il Gran Premio d'Australia è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW