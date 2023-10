Moto3, impresa Holgado a Phillip Island

Dani Holgado è chiamato Pistolero, e la sua impresa a Phillip Island è degna di un supereroe. Caduto nel giro di schieramento per colpa della pioggia e del vento che hanno provocato il cambio programma della domenica del motomondiale, lo spagnolo di Tech3 si è ritrovato con la moto molto danneggiata e con un paio di ferite al volto . Oltre a lui sono caduti anche Pérez (partito poi ultimo), Bertelle (riuscito a partire regolarmente e finito in top 10) e Moreira (che è partito dalla pitlane ma è stato costretto al ritiro). In particolare Moreira , come da comunicato ufficiale del team Mt Helmets-Msi, ha perso conoscenza dopo la caduta di cui non ricorda nulla , ma ha comunque avuto il via libera per provare a tornare in pista, salvo poi fermarsi dopo pochi chilometri.

Holgado è in qualche modo arrivato in griglia, dove mentre i meccanici sistemavano i danni alla sua Ktm ha ricevuto un controllo medico e assistenza per tamponare le ferite. Ha dovuto sostituire il suo casco da bagnato con uno non preparato per le condizioni estreme della gara ma pronto per l'asciutto. È partito con un primo giro straordinario in cui ha rimontato sette posizioni, poi, forse anche per una condizione fisica e tecnica non ottimale, è sceso indietro in classifica riuscendo comunque a chiudere tredicesimo per portare a casa tre punti.