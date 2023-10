La direzione gara ha annullato la Sprint di Phillip Island a causa del maltempo. Un’occasione in meno per Martin per provare a recuperare i 27 punti di svantaggio che lo separano dal leader della classifica Bagnaia: "Alla fine la direzione gara ha preso la decisione giusta, la pista era pericolosa per tutti – spiega lo spagnolo – Nel warm up mi ero trovato bene ed ero concentrato sulla Sprint, ma nulla da dire quando si tratta di sicurezza. Spero di mantenere il Mondiale aperto fino a Valencia"

"Il circuito thailandese mi piace tanto, sono sempre andato molto forte lì, non vedo l'ora di iniziare. Voglio dimenticare questo weekend in Australia e pensare che ci sono ancora quattro gare, spero di mantenere il Mondiale aperto fino a Valencia, questo è il mio unico pensiero"

Cosa ti aspetti da una pista come la Thailandia con grandi staccate? Ti piace?

Qual è il tuo pensiero sulla cancellazione della Sprint per maltempo? Forse avresti potuto provare a recuperare qualche punto su Bagnaia in classifica...

Gino Borsoi ha detto che tu e Zarco eravate pronti a correre la Sprint nonostante le condizioni meteo. Qual è l'approccio rispetto al tema sicurezza di un pilota come te che è in lotta per il campionato?

"Io ero pronto a fare quello che decideva la direzione gara, non dovevo per forza correre. Semplicemente aspettavo una decisione, e la decisione è stata questa, non potevo fare altro"