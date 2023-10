Con la vittoria a Phillip Island, Zarco ha tolto il suffisso "...senza vittorie" alle numerose statistiche che descrivono la sua carriera: podi senza vittorie e secondi posti senza vittorie, rispettivamente 19 e 11 prima del GP d'Australia. Record anche per la Ducati, che per la prima volta vince 13 GP in una stagione, avvicinandosi al miglior risultato della Honda

Era diventato quasi scomodo parlarne, anzi, togliamo pure il quasi. Comunque la si guardasse, la carriera di Johann Zarco era piena di record con il suffisso “…senza vittorie” . Ora che il primo successo è arrivato, Johann può guardare con sollievo a questi macigni che si portava dietro, o scimmie appollaiate sulle spalle, per un paragone più animalesco. Il più ovvio era quello di podi senza vittorie, 19, un valore stellare se si considera che il suo rivale più diretto è, pardon, era, Colin Edwards a 12. E, per il record nel record, Zarco aveva pure quello dei secondi posti senza vittorie 11 , seguito da Peter Williams e, sempre, Colin Edwards a 7.

Già, Colin Edwards: il pilota statunitense ha corso per buona parte della sua carriera con la moto numero 5, appunto, senza vincere. Ebbene, Zarco ha sfatato anche questa “maledizione” del numero 5 che non vince : l’ultimo successo era del 1995, con Alberto Puig a Jerez. Da allora 5 piloti (a confermare la “maledizione”) avevano corso con la moto numero 5 e non avevano mai vinto: Norifumi Abe, Alex Barros, Sete Gibernau, Garry McCoy, ed il suddetto Edwards.

Ecco, ora che la maledizione è sfatata, magari per il prossimo anno è il caso di cambiare numero? Così, per sicurezza…

A Phillip Island ci sono state un paio di coincidenze numeriche: Johann Zarco è diventato il 120° vincitore al suo 120° GP , e Fabio Di Giannantonio è diventato il 48° italiano sul podio con la moto numero 49, vabbè, quest’ultima una quasi-coincidenza. Per quanto riguarda Zarco, la sua è stata la terza attesa più lunga per la prima vittoria dopo i 200 GP di Aleix Espargarò ed i 124 di Danilo Petrucci.

Ducati record

Per la prima volta nella storia la Ducati vince 13 GP in una stagione, il miglior risultato per un costruttore dal 2014, quando la Honda vinse 14 volte. Un risultato strepitoso perché è arrivato a Phillip Island, tracciato in cui il marchio italiano aveva vinto solo con Casey Stoner, l’ultima volta 13 anni fa. E non è stata solo vittoria: podio completo, il 6° quest’anno, miglior valore dal 2003 (Honda).