Il 23 ottobre 2011 il mondo del Motorsport e non solo perdeva Marco Simoncelli, vittima di un terribile incidente sul circuito di Sepang, in Malesia. Sono passati 12 anni da quella tragedia, ma il ricordo del 'Sic' continua a essere ben presente nel paddock. E non solo nel giorno dell'anniversario della scomparsa. L'account MotoGP ha voluto ricordare il pilota italiano, giocando anche sul suo mitico look: "Grandi capelli, grande personalità, grande potenziale: ci manchi Marco", accompagnato dall'hashtag #SempreNelCuore. Anche il Milan, la squadra per cui tifava il 'Sic', ha postato su X. "Per sempre nel nostro cuore", si legge sul profilo ufficiale dei rossoneri.