C’è una sola Honda che brilla là davanti, in mezzo a un esercito di Ktm. Ed è quella di Masia, ormai entrato nella parte di leader con la consapevolezza di avere le qualità per puntare al titolo. Quel titolo che in passato gli è sempre sfuggito, offuscato dalla presenza di piloti che lo hanno relegato in ruolo di comprimario, di talento incompleto e inespresso. Questo è il suo anno, lo sta dimostrando di gara in gara, di prova in prova, se riesce a non perdere il filo. Jaume ha messo la firma anche nel primo giorno del gp thailandese, ribadendo di essere in stato di grazia. Ha dominato il turno, nella mischia degli ultimi frenetici minuti s’è distinto staccando tempi di riferimento, mentre gli altri sgomitavano per assicurarsi un posto nella top 14.