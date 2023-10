Michele Masini, team manager Gresini, ha commentato l’ipotesi Poggiali come coach di Bagnaia e Bastianini per la prossima stagione: "Ne stiamo parlando con Ducati, per noi è un orgoglio, perché significa che stiamo facendo un ottimo lavoro. Manuel sicuramente continuerà a lavorare con noi anche nel 2024 fornendo lo stesso supporto. Il nostro obiettivo è essere il team satellite di riferimento"

