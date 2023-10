Come annunciato nei giorni scorsi, Alex Rins si è sottoposto ad un intervento chirugico a Madrid per togliere un'ernia vicino alla tibia della gamba destra, operata in seguito all'infortunio al Mugello. Il pilota della Honda LCR, che non ha corso in Australia a causa del troppo dolore proprio alla gamba destra, ha comunicato sui profili social l'esito dell'operazione: "È andata bene, andiamo avanti". Per lui niente GP Thailandia

TUTTO SULLE PRE-QUALIFICHE