Un trionfo più complicato di quanto sia sembrato da fuori quello di Martin nella Sprint di Buriram, almeno a giudicare dalle parole dI Jorge: "Ho fatto fatica col grip dietro, ero davvero al limite", ha spiegato. Anche lo scatto al via non è stato il solito: "Penso sia stata la peggior partenza dell'anno, in curva 1 ho rischiato. Marini è stato tranquillo, chissà se avesse provato a stare davanti… Ma volevo la 1^ posizione perché so che all'inizio posso fare la differenza"

