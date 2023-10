Il ritorno di Oncu: il turco, che rischiava di perdere il treno per il titolo (paga 37 punti di ritardo in classifica), nelle ultime gare sta rilanciando le sue quotazioni. Vincitore in Australia, in pole position in Thailandia, Deniz ha margine per prendersi altri punti pesanti, con Masia decisamente meno brillante. Lo spagnolo al comando del mondiale viene da due gare sottotono, venerdì ha dominato in prova, ma in qualifica non ha ritrovato gli stessi tempi. Ha girato da solo ma la sua Honda non è stata, contrariamente al solito, la più veloce in pista. Meglio di lui ha fatto Furusato, per un’inezia, tre millesimi, ma sufficienti a mandarlo in terza fila col settimo tempo. In gara, quasi di sicuro, lo spagnolo di Leopard sarà della partita per il podio, ma condivide le stesse ambizioni sia con Sasaki che scatta dalla prima fila con il terzo tempo, sia con Moreira, secondo grazie a un buon gioco di scie.