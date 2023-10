la classifica

Martin vince la Sprint a Buriram e accorcia di 9 punti sul leader del mondiale Bagnaia (7° al traguardo): Pecco resta in testa con un vantaggio di 18 punti sullo spagnolo del team Pramac. Bezzecchi stabile in terza posizione a -72 da Bagnaia (72, proprio come il suo numero). Aleix Espargaró chiude la Sprint al 5° posto e sorpassa Zarco in classifica, adesso il pilota Aprilia è 5° alle spalle di Binder. Domani la gara alle 9 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW HIGHLIGHTS DELLA SPRINT