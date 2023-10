Alle 10 scatta la Sprint del GP Thailandia, con Martin che parte dalla pole per la quarta volta nelle ultime 6 gare. Lo spagnolo durante le qualifiche ha firmato anche il nuovo record della pista (1:29.287). In prima fila anche Marini e Aleix Espargaró. Bezzecchi in quarta casella, Bagnaia proverà a rimontare dal 6° posto. Domani la gara alle 9. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

LA GRIGLIA DI PARTENZA