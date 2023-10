Brad Binder ha tagliato il traguardo in 2^ posizione, ma è stato retrocesso al terzo posto per 'track limits'. Il pilota KTM è andato sul verde all'ultimo giro in curva 4 ed è stato penalizzato per questo motivo a fine gara. "Volevo vincere a tutti i costi e purtroppo ho oltrepassato il limite della pista in quel punto", ha commentato il sudafricano a Sky

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA PILOTI