Nel finale del GP Thailandia, Bagnaia ha sfiorato quello che sarebbe stato "il sorpasso del millennio", come lo ha definito Guido Meda in diretta: Pecco ha provato a superare all'esterno in un solo colpo Binder e Martin, ma non è riuscito a mantenere la prima posizione al momento della curva. "Per fortuna ho provato a sorpassare all’esterno, altrimenti li avrei presi in pieno", ha commentato il piemontese, che ha chiuso la gara in seconda posizione dopo la penalità a Binder

Al penultimo giro del GP Thailandia, Bagnaia ha sfiorato un sorpasso che sarebbe rimasto nella storia della MotoGP . Martin è in testa, alle sue spalle si avvicina Binder, i due lottano da un paio di giri per la prima posizione. Ma all’improvviso Pecco, sfruttando la scia del sudafricano, va all’esterno e prova a superare entrambi i piloti davanti a sé. Per un attimo il piemontese si porta davanti a tutti, ma non riesce a sterzare quanto basta per restare in vetta. Alle sue spalle sopraggiungono Martin e Binder che recuperano le rispettive posizioni, ma per un attimo Bagnaia è stato vicino a realizzare quello che, secondo il commento in diretta di Guido Meda, "sarebbe stato il sorpasso del millennio" . Martin vincerà la gara, Bagnaia chiuderà in seconda posizione dopo una penalità a Binder per essere uscito dal verde (il sudafricano salirà comunque sul podio con il terzo posto).

Bagnaia: "Peccato non aver chiuso quel sorpasso"

Al termine della gara, Bagnaia ha descritto così quel tentato sorpasso da brividi: "Porca miseria, all’ultimo ragazzi… Non so cosa abbiano fatto Martin e Binder, per fortuna ho provato a sorpassare all’esterno, altrimenti li avrei presi in pieno. Hanno frenato veramente presto, io per fortuna ero esterno perché non volevo essere in scia a nessuno in frenata. Mi sono ritrovato in testa, ho cercato di frenare fortissimo. Dopo riguarderò il Gran Premio con tutti i sorpassi, secondo me è stata una delle gare più belle di quest’anno, peccato non aver chiuso quel sorpasso al penultimo giro"