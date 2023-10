Bagnaia ha chiuso il GP Thailandia al 2° posto, ma Pecco ha rischiato di vincere la gara con un sorpasso straordinario all'esterno al penultimo giro: "Non so cosa abbiano fatto Martin e Binder, per fortuna ho provato a superarli all’esterno, altrimenti li avrei presi in pieno. Dopo riguarderò il Gran Premio con tutti i sorpassi, secondo me è stata una delle gare più belle di quest’anno, peccato non aver chiuso quel sorpasso, ma il secondo posto è comunque un ottimo risultato"

Ci spieghi cosa è successo nel finale con quel mancato sorpasso su Martin?

"Porca miseria, all’ultimo ragazzi… Non so cosa abbiano fatto Martin e Binder, per fortuna ho provato a sorpassare all’esterno, altrimenti li avrei presi in pieno. Hanno frenato veramente presto, io per fortuna ero esterno perché non volevo essere in scia a nessuno in frenata. Mi sono ritrovato in testa, ho cercato di frenare fortissimo. Dopo riguarderò il Gran Premio con tutti i sorpassi, secondo me è stata una delle gare più belle di quest’anno, peccato non aver chiuso quel sorpasso al penultimo giro"