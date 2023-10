la classifica

Weekend perfetto per Martin a Buriram: dopo aver vinto la Sprint, trionfa anche nella gara della domenica, accorciando di altri 5 punti sul leader del mondiale Bagnaia (2° al traguardo): Pecco resta in testa con un vantaggio di 13 punti sullo spagnolo del team Pramac. Bezzecchi stabile in terza posizione a -79 da Bagnaia. Mancano tre gare al termine di un Mondiale apertissimo, prossimo appuntamento in Malesia dal 10 al 12 novembre, tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA A BURIRAM