Alberto Puig, team manager della Honda, ha incontrato Luca Marini per valutare un passaggio del pilota Mooney VR46 nella Honda ufficiale nel 2024. Una trattativa che probabilmente non andrà avanti. Il candidato principale per sostituire Marc Marquez resta quindi Fabio Di Giannantonio: nei prossimi giorni il pilota romano potrebbe andare a Barcellona per firmare il contratto

La Honda ha deciso di puntare su un pilota con esperienza in MotoGP per sostituire Marc Marquez nel 2024. Non verranno quindi presi in considerazioni piloti della Moto2. Come ribadito nelle scorse settimane da Sky Sport, il candidato principale per prendere il posto di Marquez in HRC rimane Fabio Di Giannantonio. Tuttavia nel weekend di gara appena trascorso in Thailandia c’è stato un incontro tra Luca Marini e Alberto Puig (team manager della Honda) per valutare un passaggio del pilota Mooney VR46 nella Honda ufficiale nella prossima stagione. Da quanto abbiamo appreso, questa strada probabilmente non verrà percorsa.