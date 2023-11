Italia contro Austria: con una Ducati così, adesso si gioca il match per diventare la seconda forza del Mondiale. Aprilia e KTM hanno accolto la sfida con slancio, le due case europee hanno capito che per battere la Ducati prima devono riuscire ad avere la meglio nella lotta per il secondo gradino del podio nella classifica costruttori. Attualmente la KTM ha un vantaggio di 34 punti su Aprilia ma mancano ancora 3 gare in cui tutto può succedere. Del resto, la casa di Noale non è mai da sottovalutare, quest’anno ha raccolto dei successi importanti, tra cui la doppietta nel Gran Premio di Catalunya con la vittoria di Aleix Espargaró sia nella Sprint che nella gara lunga. Certo nelle ultime 5 gare hanno raccolto poco e il problema di surriscaldamento della moto emerso nel Gran Premio in Thailandia preoccupa. Ultimamente l’Aprilia RS-GP sviluppa molto calore, che viene poi trasferito al pilota e concludere la gara diventa una missione impossibile (in più per Aleix è arrivata anche la penalità per la pressione irregolare degli penumatici).