In corso la seconda sessione di prove libere a Sepang. La rottura di un air fence durante la Moto2 ha portato a un ritardo sul programma del sabato. La riparazione ha richiesto più tempo del previsto, di conseguenza le qualifiche della MotoGP scatteranno alle 4:25 (ora italiana). Resta invariato l'orario della Sprint, che inizierà alle 8. Domenica la gara della MotoGP alle 8. Tutto in diretta su Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP) e in streaming su NOW

