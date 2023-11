A distanza di cinque anni dalla sua ultima gara in MotoGP (Valencia 2018), Alvaro Bautista tornerà a correre in un Gran Premio della top class grazie a una wild card. La lotta tra Bagnaia e Martin per il titolo 2023 tiene banco a Sepang, ma certamente il quasi 39enne spagnolo, fresco campione del mondo in Superbike per il secondo anno consecutivo, è uno dei più attesi in Malesia. E intanto il pilota Ducati ha scherzato un po' sulla sua età, sfoggiando una tuta speciale con la scritta "The Grandfa", abbreviazione di "Grandfather" ('nonno' in inglese). Sul cupolino, invece, tre stelline, come i campionati del mondo conquistati in carriera (uno in 125 nel 2006, due in SBK nel 2022 e 2023).