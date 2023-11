Ottavo tempo per Pecco Bagnaia nel venerdì di Sepang . Il campione del mondo della Ducati , che deve difendersi dall'assalto nel Mondiale da parte di Jorge Martin, si è detto ottimista in vista del weekend in Malesia .

"Decisivo un setting di partenza migliore"

"E' stato uno dei venerdì migliori da tempo. Mi trovo bene, con le gomme usate sono stato veloce. Nel time attack sono stato rapido, è importanrte avere questo feeling e esprimere velocità. Sul giro secco Alex Marquez ora forse ha qualcosa di più, ma sul passo gara siamo veloci. Abbiamo iniziato con un setting di partenza migliore. Questa volta mi sono trovato subito abbastanza bene e questo è importante. Abbiamo fatto un bello step nelle curve a sinistra, prima era un limite perchè la moto si innervosiva. Con la gomma nuova non sono riuscito a girare stretto. A livello di morale essere davanti è importante e un po' mi spiace non esserci. Ma è importante anche una giornata come oggi per tutto il team. Abbiamo fatto piccole modifiche pista a pista e questo è un tracciato in cui mi viene tutto abbastanza bene".