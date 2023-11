Durante le prove libere del GP della Malesia la moto di Aleix Espargaró ha preso fuoco. Il pilota spagnolo è caduto in curva 15 e, quando si è avvicinato all'Aprilia per rimettersi in sella, si è alzata una fiammata che lo ha costretto alla fuga. Per fortuna nessun problema per il rider spagnolo. Ecco il VIDEO dell'episodio

