C'è attesa per l'annuncio in casa Honda del sostituto di Marc Marquez in vista del 2024: in pole resta Fabio Di Giannantonio, che ha già trovato l'accordo economico per un anno di contratto. Nel caso i giapponesi prolungassero la durata del contratto, rientrerebbero in gioco anche Marini e Oliveira, mentre Pol Espargaró non gradirebbe un ritorno nel team HRC. Per Aldeguer si prospetta ancora un anno in Moto2, con l'ambizione di salire su una Ducati nel 2025

Sono ore di attesa a Sepang per la decisione della Honda riguardo al pilota che deve sostituire Marc Marquez nel 2024 . Il primo candidato resta Fabio Di Giannantonio , che ha già trovato l'accordo con la casa giapponese per un anno di contratto. Ora Honda deve scegliere tra due opzioni : affrontare il prossimo come un anno di transizione , facendo firmare un contratto annuale a chi sostituirà Marquez nel team ufficiale per poi buttarsi nel 2025 su un top rider (i nomi più interessanti sarebbero Jorge Martin o Fabio Quartararo); oppure ingaggiare già dal 2024 un pilota con un accordo pluriennale . Abbiamo già raccontato dell'incontro tra Alberto Puig e Luca Marini, che però ha rifiutato un contratto di un anno. Qualora la Honda decidesse di prolungare l'offerta, allora il pilota italiano del team Mooney VR46 tornerebbe in gioco.

Niente Honda per Aldeguer, il suo futuro potrebbe essere in Ducati

Da escludere, invece, Fermin Aldeguer, che non ha mai avviato una trattativa con la Honda, perché non rientra nelle caratteristiche richieste dal team giapponese, visto che non ha esperienza in MotoGP. Lo spagnolo punta a salire su una Ducati nel 2025: dopo un anno in Moto2 con Luca Boscoscuro, Aldeguer potrebbe interessare al team Prima Pramac, dedito ai giovani talenti, come dimostrano i casi Bagnaia e Martin. Nelle ultime ore è circolato anche il nome di Pol Espargaró ma, a quanto ci risulta, il pilota spagnolo (che ha già corso con la moto giapponese per un biennio) non sarebbe assolutamente dell'idea di tornare in un team dove non si era trovato particolarmente bene. Chiaramente, nel caso in cui la Honda decidesse di proporre contratti pluriennali, rientrerebbe nella lista anche un pilota come Miguel Oliveira, che aveva già rifiutato un contratto annuale.