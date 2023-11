Marini è tra i piloti in orbita Honda: il pesarese ha rifiutato un anno di contratto, da capire se la casa giapponese gli proporrà un accordo più lungo: "Mi farebbe piacere se rimanesse con noi, ma sarei contento anche se dovesse andare, perché il nostro progetto è quello di far crescere i piloti della nostra Academy per portarli nei team ufficiali - ha detto Alessio Salucci -. Ha un contratto con noi, ma di certo non metteremmo i bastoni tra le ruote. Speriamo solo si risolva in breve tempo"

LE PAROLE DI MARINI