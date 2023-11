E’ l’uomo del venerdì, veloce fin dal primo turno. Jaume Masia parte forte, come capita da diverse gare, e segna il tempo migliore alla fine del primo giorno di libere . Lo fa al mattino, il pomeriggio scorre tranquillo, senza sussulti, senza forzare, badando solo a non farsi avvicinare troppo dai suoi avversari in campionato. Sasaki , staccato di quasi sei decimi, naviga al nono posto , dopo essersi preso un bello spavento alla fine del turno pomeridiano, disarcionato dalla sua moto e miracolosamente rimasto in sella. Solo Holgado riesce ad avvicinare lo spagnolo, sesto a mezzo secondo , ma non abbastanza da impensierirlo.

Il giapponese e il turco sono ancora in lizza, ma nelle ultime gare non hanno recuperato nemmeno un punto a Masia che paradossalmente deve guardarsi più dal giovane Alonso, al primo anno in Moto3 eppure già protagonista. Il diciassettenne pilota di Martinez ha guadagnato 115 punti da Barcellona in poi, vincendo tre gare in questo scorcio di campionato, una in più di quanto fatto dal leader del mondiale che di punti ne ha sommati 121, solo sei in più nell’arco di 7 gare. Alonso è terzo in classifica, ha vinto tra l’altro l’ultima gara, in Thailandia, deve recuperare ancora 25 lunghezze allo spagnolo ma tra gli inseguitori è senza dubbio il più in forma.