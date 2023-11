Marc Marquez ha parlato con Antonio Boselli a 'Talent Time' del futuro che lo aspetta con il team Gresini: "Vado in Ducati per non avere rimpianti, è quello che sento ora. E' rischioso, ma è la mia mentalità. Voglio tornare a sorridere e questo significa poter lottare per vincere, sarei contento di essere costantemente in Top-5. Ma prima devo provare la moto. Ho vinto tanto, ma non vinco una gara da due anni..."

"Gli dirò che nella vita bisogna provare tutto quello che senti in quel momento. Non voglio avere rimpianti. Quando finirò la mia carriera, voglio pensare di aver fatto al 100% quello che volevo. E' rischioso, ma la mia mentalià è così. Accetterò il fallimento se verrà, conosco i rischi. Ma almeno non avrò rimpianti".

"E' difficile immaginare la mia fine con Honda. Darò il 100% senza esagerare, ma proverò a dare tutto perché voglio ringraziarli così per tutto quello che hanno fatto per me".

Rispetto all'esperienza in Ducati, io ho detto che sarai un po' un uragano, per il tuo talento e il tuo palmares. Sarà un po' un terremoto per tutti. Cosa ne pensi?

"Non penso che sarà così. Martin, Bagnaia, Bezzecchi sono piloti molto forti. E sono giovani. Nello sport nessuno è eterno, arriva un giorno in cui cali e i giovani ti buttano fuori. E' un passo naturale. Devi dare il 100% per allungare la carriera. Ho vinto tanto, ma da due anni non vinco una gara. Non penso di salire sulla moto e andare subito forte, devo provarla. Da 11 anni guido la stessa moto, anche se la Ducati sta vincendo il Mondiale".