Il secondo in campionato, Sasaki, partirà infatti col quinto tempo, staccato di oltre un secondo; Holgado, quarto in classifica, è pure caduto nelle prime battute e si è ritrovato quindicesimo. Inutile il tentativo del compagno di squadra, Filippo Farioli, di offrirgli la scia per aiutarlo a fare un passo avanti. Le scie sono servite un po’ a tutti, incluso Masia che ha sfruttato quella di Collin Veijer, secondo classificato su un circuito che non aveva mai visto prima d’ora. Terzo posto per Matteo Bertelle, che ha sfruttato la scia di Rueda, finito a chiudere la seconda fila, in compagnia di Sasaki e di Ortolà tra i più efficaci. Alonso è incappato in una giornata storta, diciannovesimo al mattino nel terzo turno di libere (dopo l’ottimo esordio di venerdì), ha dovuto affrontare la Q1 conclusa anzi tempo con una brutta caduta ed è finito al ventunesimo posto, vedendo allontanarsi la possibilità di accorciare nel mondiale dove è staccato di venticinque punti dalla vetta. Deniz Oncu, che aveva invece cominciato bene col secondo tempo in Fp3, non è andato oltre il nono tempo in qualifica.