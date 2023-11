Marco Bezzecchi non riesce a sorridere dopo il 7° posto nella Sprint di Sepang: "Non sono ancora a posto, pensavo di essere più veloce. Faccio fatica a far girare la moto, non sono riuscito a fare meglio. Nel giro secco riesco a colmare le difficoltà, ma oggi al quarto giro ho finito tutto. Non sono contentissimo, diciamo". Domenica la gara in diretta alle 8 su Sky (Sport Sport Uno e Sky Sport MotoGP) e in streaming su NOW

