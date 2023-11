Pedro Acosta si prende il Mondiale di Moto2 grazie al 2° posto di Sepang: per lo spagnolo è il secondo titolo dopo quello in Moto3 del 2021. Alla fine del GP in Malesia, scatta la festa del 'tiburon', che il prossimo anno farà il grande salto in MotoGP. Ecco il video dell'ultimo giro e delle celebrazioni

