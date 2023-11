Honda ha scelto Luca Marini per il dopo Marc Marquez e proprio l'8 volte iridato ha voluto dire la sua a Sky: "Sono contento per Luca: adesso è su una moto competitiva, in Honda ci vorrà del tempo ma lui è un lavoratore e qui si lavora bene". Il pilota di Cervera non nasconde di essere un po' sorpreso: "Mi aspettavo arrivasse Di Giannantonio, mi sembrava più logico..."

MARINI VERSO LA HONDA LE NEWS