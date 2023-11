GP Malesia, rivedi subito la gara on demand

Il GP della Malesia è un passaggio decisivo nella corsa al Mondiale: Bagnaia dalla pole, Martin è 2°. Gli sfidanti del Mondiale, a tre gare dalla fine, sono pronti a giocarsi le loro carte. Se vi siete persi la gara di Sepang, qui trovate il programma delle repliche su Sky. E se non volete aspettare, potete anche rivedere subito il Gran Premio on demand in qualunque momento

È stato un GP Malesia che come sempre non ha risparmiato emozioni e colpi di scena, con il Mondiale ormai in dirittura d'arrivo e il duello Bagnaia-Martin sempre più equilibrato. Se non siete riusciti a seguire la gara in diretta, nessun problema: la programmazione di Sky Sport vi permette di rivedere subito il Gran Premio di Malesia in qualunque momento.