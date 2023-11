Ducati da record, 15^ vittoria stagionale a Sepang

In Malesia la Ducati ha conquistato la 15^ vittoria stagionale con Bastianini: record di tutti i tempi eguagliato, era stato messo a segno solo dalla Honda nel 1997 e nel 2003. Raggiunto anche il record di pole stagionali (16). Per la 7^ volta quest’anno la Ducati ha monopolizzato il podio: è il miglior valore per un costruttore dal secolo scorso. La MotoGP torna in pista a Losail dal 17 al 19 novembre in diretta sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP) e in streaming su NOW

Con un monopolio delle prime 6 posizioni in griglia e delle prime 4 in gara (e pure le prime 4 nella Sprint), la Ducati continua ad accumulare record e sequenze impressionanti. 15^ vittoria stagionale: record di tutti i tempi eguagliato, era stato messo a segno finora solo dalla Honda nel 1997 e 2003. Raggiunto anche il record di pole stagionali, 16, in questo caso già eguagliato da loro l’anno scorso, e registrato per la prima volta dalla Honda nel 2011. Per la settima volta quest’anno la Ducati ha monopolizzato il podio: è il miglior valore per un costruttore dal secolo scorso, quando la Honda ne registrò 8 nel 1998. Sono 7 anche le vittorie consecutive di Ducati: la miglior striscia per un costruttore dal 2014 (Honda). C’è anche un "6" in questa festa: il monopolio delle prime 6 posizioni in griglia. È la prima volta per il team italiano, ed anche in questo caso bisogna tornare alla Honda dominatrice del 1998: mise a segno quest’impresa per l’ultima volta al Mugello.