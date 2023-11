A Lusail si inizia a fare sul serio: alle 13.45 la MotoGP scende in pista per le Libere 1, poi alle 18 da non perdere le pre-qualifiche decisive per l'accesso diretto al Q2 di sabato (tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW). Già oggi sarà interessante osservare il lavoro di Pecco Bagnaia e Jorge Martin, i due rivali per il titolo: l'italiano, qualora riuscisse a guadagnare 23 punti sullo spagnolo in Qatar, potrebbe già confermarsi campione del mondo domenica

PECCO CAMPIONE IN QATAR SE...