Tra i momenti chiave della Sprint vinta in Qatar da Martin, il sorpasso dello spagnolo su Bagnaia (poi 5° al traguardo) nel corso del secondo giro, quando l'italiano occupava la seconda posizione alle spalle di Marini. Un contatto molto deciso: l'analisi allo Sky Tech di Mauro Sanchini. Domenica alle 18 la gara lunga di Losail, in diretta su Sky Sport MotoGP e NOW

