La trattativa tra Aldeguer e il team Mooney VR46 non decolla, Boscoscuro vuole tenere lo spagnolo per il 2024. Ecco allora avanzare la candidatura di Fabio Di Giannantonio, anche alla luce della vittoria in Qatar: "Finalmente vedo un po' di luce, dopo un periodo piuttosto duro – spiega Diego Tavano, manager del pilota romano – Quest’agonia non è stata semplice da vivere. Penso che qualcosa si possa muovere, abbiamo fatto una prima chiacchierata con VR46, io sono ottimista"

DIGGIA: "SENTO DI POTER RESTARE IN MOTOGP"