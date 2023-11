Di Giannantonio è un concentrato di felicità al termine del GP Qatar, dove ha conquistato la sua prima vittoria in MotoGP: "È pazzesco, abbiamo lavorato tanto e alla fine questa vittoria è arrivata, merito anche di un bel team che ha creduto in me". Fabio al momento non ha un moto per il 2024, ma c’è una trattativa in corso con Mooney VR46: "La situazione è surreale, sembra che ogni volta ci sia un piccolo intoppo, da parte mia posso solo fare il massimo"

La prima vittoria non si scorda mai. Fabio Di Giannantonio si presenta alle interviste del dopo gara in Qatar con un sorriso solare, pieno di soddisfazione. Non sta pensando alle voci di mercato che si rincorrono sul suo futuro, almeno per un momento quei pensieri vengono sopraffatti dalla gioia per la conquista della sua prima vittoria in MotoGP: "È il giorno più bello della mia vita, è pazzesco, mamma mia, cosa abbiamo fatto…", dice emozionato al microfono di Antonio Boselli. "Abbiamo lavorato tanto e alla fine questa vittoria è arrivata. Merito anche di un bel team che ha creduto in me. Abbiamo fatto un piano preciso per tutta la gara, abbiamo stabilito con precisione quale fosse il momento migliore per attaccare Bagnaia perché avevo un super passo. Avere un riferimento davanti come Pecco mi ha aiutato, sono riuscito a salvare un po' di gomma, se invece fossi stato sempre davanti non ce l’avrei fatta".