+21 dopo lusail

Con il 2° posto in Qatar Bagnaia incrementa il vantaggio su Martin nel Mondiale a un weekend dalla fine. A Valencia Pecco può riconfermarsi campione anche il sabato della Sprint se riuscisse a guadagnare almeno 4 punti sul rivale. Dal massimo vantaggio di +66 in Catalunya fino al +21 post Lusail, passando per il momentaneo sorpasso di Martin in Indonesia: la cronistoria del duello iridato fin qui con risultati e punteggi. GP Valencia dal 24 al 26 novembre su Sky e NOW PECCO CAMPIONE NELLA SPRINT DI VALENCIA SE...