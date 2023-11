Si prospetta un weekend emozionante per Marc Marquez, che a Valencia correrà la sua ultima gara in sella alla Honda prima di approdare in Ducati Gresini già dai test del martedì successivo. "Finisce un'era, mi piacerebbe salutare con una vittoria ma sono realista", ha detto il pilota di Cervera in conferenza stampa. L'otto volte iridato ha anche presentato un casco speciale, omaggio alla sua storia con la casa giapponese

L’ultima gara con la Honda, la fina di un’era . Marc Marquez vivrà una tempesta emotiva durante il weekend di Valencia: "Saranno giorni speciali - racconta durante la tradizionale conferenza stampa del giovedì -. Sarà molto difficile controllare le emozioni, a me non piace dire che sarà l’ultima gara con Honda, non si sa mai, ma è la fine di un’era in cui ho vinto 6 titoli in 11 anni, cercherò di godermi tutti i momenti belli passati con loro ".

Casco celebrativo per l'ultima con Honda

Non può ancora parlare del suo prossimo impegno, ma nei test dopo la gara salirà sulla Ducati del team Gresini: "Difficile immaginarmi a lavorare con un altro team, ma non posso ancora parlarne per rispetto della Honda". Quali sono stati i momenti più belli? Difficile scegliere. "Il 2013 è stato il migliore, il primo in MotoGP, col titolo al primo anno. Poi ne ho vissuti altri e non è stato facile scegliere i tre momenti da ricordare sul mio casco celebrativo per questa gara.