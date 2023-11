la ricostruzione

Finale di pre-qualifiche ricco di tensione a Valencia tra i due sfidanti per il titolo Bagnaia e Martin: Jorge ha scelto di marcare a uomo Pecco, che si è innervosito e non è riuscito a fare un tempo utile per centrare l'accesso diretto al Q2 delle qualifiche. 'Mi sono voluto far sentire, le parole in conferenza stampa non servono a nulla', ha detto lo spagnolo della Pramac. 'Pensi a sé stesso, noi siamo in vantaggio e lui deve vincere due gare', la risposta del torinese. Di seguito la ricostruzione IL VIDEO