Il leader del Mondiale ha chiuso 15° nelle pre-qualifiche di Valencia, sarà costretto a passare dal Q1. "Giornata difficile - spiega Bagnaia a Sky - ma sappiamo come risollevarci". Sulla 'marcatura a uomo' di Martin: "Credo sia meglio che si concentri più su sé stesso - le parole del piemontese - io sono tranquillo: ho 21 punti di vantaggio in classifica". Sabato qualifiche alle 10.45 e Sprint alle 15 LIVE su Sky e NOW , Bagnaia potrebbe confermarsi campione

Il risultato in pista ha dato ragione alla 'strategia' di Jorge Martin (2° tempo per il madrileno) che ha deciso di 'marcare a uomo' Pecco Bagnaia per buona parte delle pre-qualifiche; ma il leader del Mondiale non sembra particolarmente preoccupato dalla 15^ posizione finale, che lo costringerà a passare dal Q1 nel sabato di Valencia. "È stata una giornata difficile - l'analisi del torinese ai microfoni di Sky - in mattinata abbiamo avuto problemi con il feeling, specialmente quando usiamo le gomme nuove. Ma sappiamo dove agire: perdo mezzo secondo in tre curve specifiche, i problemi sono abbastanza facili da individuare. Tanti piloti Ducati stanno andando forte e ci concentreremo soprattutto sui dati di Bezzecchi e Di Giannantonio, saranno molto utili per migliorare le nostre prestazioni".