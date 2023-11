Paolo Campinoti, Ceo di Pramac, l'ha definita con una battuta "una marcatura alla Claudio Gentile". L'ex difensore della Nazionale italiana di calcio campione del mondo nel 1982 (proprio in Spagna) fu un'arma micidiale per fermare l'Argentina di Maradona e il Brasile di Zico, letteralmente annullati dall'azzurro. Quarant'anni dopo... Jorge Martin ha riproposto il 'metodo Gentile' in MotoGP, 'incollandosi' a Pecco Bagnaia nelle pre-qualifiche del Ricardo Tormo con successo (non c'è stato nulla di scorretto a livello regolamentare): il pilota del team Pramac ha ottenuto il secondo tempo (1:29.289) alle spalle di Maverick Vinales e il torinese - che lo precede in classifica di 21 punti - non è andato oltre la 15^ posizione e sabato sarà costretto a passare dal Q1. "In questi giorni abbiamo provato a inventarci qualcosa per mettere pressione a Pecco - ammette Martin ai microfoni di Sky - l'ho affiancato in pista pensando che andasse forte, ma sabato andrà tranquillamente in Q2".