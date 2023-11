Valentino a Sky dopo la Sprint di Valencia: "Anche noi ci siamo chiesti perché Bagnaia non avesse copiato le gomme di Martin. Jorge è pronto a tutto, ma sicuramente io avrei preferito averne 14 di vantaggio che di svantaggio. Pecco? Mi sembra più tranquillo dell'anno scorso, ci è già passato". Su Marini alla Honda: "È stato uno choc". Domenica alle 15 la gara decisiva LIVE su Sky e NOW HIGHLIGHTS SPRINT - PECCO CAMPIONE SE...

Un duello infinito e che si risolverà soltanto all'ultima gara lunga. Domenica appuntamento con la storia a Valencia e, dell'appuntamento con la storia, ne ha parlato a Sky Sport chi la storia l'ha scritta per anni e anni in MotoGP. Valentino Rossi è partito dal tema Mondiale e dal tema caldo post Sprint, le gomme: "Anche noi ci siamo chiesti perché Bagnaia non avesse copiato le gomme di Martin - la sua analisi -. Se era la scelta giusta lo sarebbe stata per entrambi, idem se fosse stata sbagliata. Però Pecco si era trovato bene con la media in mattinata, anche Bezzecchi e Marini sono partiti con la media, sembrava che le due gomme fossero simili dai dati. E invece in gara la soft ha fatto la differenza". Una battaglia non solo strategica ma anche psicologica: "Martin si gioca tutto, è pronto a tutto per vincere il Mondiale, come marcare Pecco nel venerdì… ma Bagnaia stamattina è stato perfetto fin dal primo giro, ha ribaltato tutto e c'era anche il sogno di chiuderla già dalla Sprint, ma non è andata così".

"Meglio sopra di 14 che sotto" Dunque il tema distacco: "Quattordici punti sono un vantaggio importante in una gara, ma è anche l'ultima ed è tosta. È all in. Sicuramente io avrei preferito averne 14 di vantaggio che di svantaggio. C'è da dire che Pecco partirà secondo anche domani, può partire bene, sperando faccia la scelta giusta di gomme". Come sta Bagnaia secondo Valentino "Mi sembra più tranquillo dell'anno scorso, perché tutto questo l'ha già vissuto e l'esperienza aiuta sempre. Ieri sera abbiamo parlato e oggi ha dato tutto quello che aveva e che avevamo pensato. Stasera sarà più tosta ma non sarà facile neanche per Martin".

"Dopo l'incidente a Barcellona è cambiato qualcosa" Nello studio Sky Rossi ha approfondito anche il Martin pilota: "Si è capito da subito che era uno di quelli forti in MotoGP. Si avevano dei dubbi sul suo fisico, aveva avuto infortuni brutti, ma da quando Pecco è caduto a Barcellona Martin ha messo la marcia. Ha capito che poteva essere la sua occasione. C'erano 66 punti di distacco e il Mondiale era quasi chiuso, ma da lì Martin ha detto 'questa è l'occasione, ci provo'". Quindi il Valentino a bordo pista, come vive questa nuova realtà? "Intanto faccio un sacco di foto con i tifosi (ride, ndr), poi un po' a metà, cerco di aiutare i nostri piloti ma la vivo anche di cuore - ha risposto Rossi -. È bello vederla da fuori, sulla griglia c'è sempre una grande atmosfera, c'è la tensione della gara ma alla fine poi non sono io a correre".

"Marini in Honda uno choc" Rossi ha anche parlato dell'addio ormai ufficiale tra Marini e il suo team, direzione Honda: "Luca per noi è stato uno choc - ha detto Valentino -, non ce l'aspettavamo. A me dispiace molto, era bello vederlo arrivare davanti ed essere protagonista con il mio team e con le nostre moto. Però lui ha avuto questa occasione del posto libero Honda, della la Honda ufficiale, con due anni di contratto. Sono un suo grande tifoso e lo aiuterò il più possibile. È una scelta tosta e poi la Honda è la Honda, per noi che abbiamo una certa età…" Proprio sulla Honda con Marini: "Loro e la Yamaha hanno capito che non possono permettersi di soffrire così tanto, soprattutto dalla Ducati. Hanno capito che devono mettere una marcia. Poi l'anno prossimo le case giapponesi avranno aiuti, e Marini è un buonissimo collaudatore, vedremo. Sarà interessante vedere i test già da martedì".