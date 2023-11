Le parole a Sky Sport del campione del mondo: "Vincere vincendo anche la gara è un sogno". Poi la rivelazione: "Cartello Martin out? Non l'avevo visto, giuro. Fino alla fine, pensavo fosse quarto, e pensavo che se fossi caduto allora lui sarebbe salito terzo e avrebbe vinto il Mondiale. Ce lo siamo meritati" BAGNAIA BICAMPIONE: LO SPECIALE

Pecco è ancora campione del mondo. Un'altra giornata storica, un'altro Mondiale. Sorrisi, abbracci, festa e parole, quelle di chi ha vinto ancora, gara e campionato: "Ho vinto il Mondiale vincendo anche la gara, l'ho sempre sognato - ha detto un felicissimo Pecco a Sky Sport -. Sabato con la media siamo finiti in una situazione un po' difficile, ma oggi sapevamo cosa fare". Poi la clamorosa rivelazione sull'incidente di Martin del sesto giro, quello che aveva già consegnato il titolo aritmeticamente all'italiano: "Cartello Martin out? Non l'avevo visto, giuro. Fino alla fine, pensavo fosse quarto, e pensavo che se fossi caduto allora lui sarebbe salito terzo e avrebbe vinto il Mondiale. Quel contatto (a inizio gara quando Martin era secondo, ndr)? Abbiamo rischiato, ma lui in quel momento doveva spingere davvero forte".

GP PORTOGALLO (Sprint, 25 marzo) Risultato : Bagnaia 1° (Martin 2°)

: Bagnaia 1° (Martin 2°) Pecco parte da campione del mondo. Cioè chiudendo davanti a tutti nella prima Sprint. È un sabato dal sapore dolceamaro per la Ducati: da una parte c'è il trionfo di Bagnaia, dall'altra l'infortunio di Bastianini, steso da Marini GP PORTOGALLO (Gara, 26 marzo) Risultato : Bagnaia 1° (Martin ritirato)

: Bagnaia 1° (Martin ritirato) Dopo la gara sprint Pecco Bagnaia vince anche il primo Gran Premio della stagione, precedendo sul traguardo di Portimao l’Aprilia di Maverick Vinales e la Ducati di Marco Bezzecchi GP ARGENTINA (Sprint, 1 aprile) Risultato : Bagnaia 6° (Martin 8°)

: Bagnaia 6° (Martin 8°) È Binder a vincere la seconda gara sprint dell'anno con una partenza super scattando dal 15° posto. Alle sue spalle tre piloti italiani: Bezzecchi è secondo, più indietro Pecco

"Ero tranquillo, mica come l'anno scorso…" Poi tanta emozione: "Se ho dormito stanotte? Non tanto, ma va bene così". Ma Pecco aggiunge: "Comunque quest'anno ero più tranquillo. Lo scorso anno eravamo anche in una situazione di punteggio migliore, ma stavo malissimo per la pressione. Oggi invece ero pronto, sapevo che la domenica siamo sempre andati più forti".

La storia di Pecco e Martin, da compagni a rivali La rivalità tra Pecco e Jorge nel Mondiale 2023 è anche la favola di una bella amicizia e destini incrociati: compagni di squadra alla Mahindra, hanno vinto il loro primo titolo (il torinese in Moto2 e il madrileno in Moto3) nello stesso giorno debuttando entrambi in top class con la Pramac. Ripercorriamo la loro storia 'trasversale' nel Motomondiale di Alfredo Corallo BAGNAIA BICAMPIONE: LO SPECIALE AMICI-RIVALI DAL LONTANO 2014... Il primo incontro tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin risale al 2014, come hanno raccontato i due piloti al nostro Antonio Boselli nell'intervista 'doppia' dello scorso settembre in Giappone. "Era il test di Jerez - ricorda l'italiano - abbiamo fatto anche il viaggio insieme in macchina, da Valencia. Ricordo che la pista era bagnata e ho preso la 'paga' da Jorge che era al debutto in Moto3 da rookie. Ma credo che ci fossimo conosciuti già prima, forse ad Aragon. Era uno che vinceva già le gare, andava forte". 'REPERTI' SOCIAL La versione di Martin: "Sinceramente non ricordavo la primissima volta che ho incontrato Pecco, però sì, forse quella volta a Jerez". A conferma della buona memoria di Bagnaia - ma non avevamo dubbi - le foto pubblicate in quei giorni dal torinese sul suo account Instagram, una costante in quel biennio per i due ragazzi, diventati compagni di squadra alla Aspar-Mahindra e presto inseparabili dentro e fuori dalla pista.

"Ce lo meritavamo noi" Tra i momenti spartiacque anche quell'incidente in gara a Barcellona: "Inconsciamente mi ha rallentato, non molto a Misano, ma nei weekend dopo sentivo di non riuscire a spingere come prima - ha proseguito Bagnaia -. Non vincere col numero 1 sulla moto, e con la stagione che abbiamo fatto, sarebbe stata una delusione. Avevamo allungato tantissimo. È andata bene, ce lo meritavamo noi, sono felicissimo".